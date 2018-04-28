CA River Plate - Liverpool M maçı ne zaman?

Uruguay Premier Lig Apertura maçında CA River Plate ile Liverpool M, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:30. CA River Plate 19 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Liverpool M 22 puanda ve 5. sırada. CA River Plate son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Liverpool M, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 634 kodlu maçta; İddaa oynayanlar CA River Plate kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Liverpool M sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

CA River Plate son haftadaki El Tanque Sisley müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Liverpool M, Plaza Colonia karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet alan CA River Plate, 15 gol attı ve 10 gol yedi.

Liverpool M ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Liverpool M, 7 gol atarken 5 gol yedi.