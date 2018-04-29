CA River Plate - Liverpool M maçı ne zaman?

CA River Plate ve Liverpool M, 29 Nisan 2018 Pazar günü Uruguay Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:30. CA River Plate 19 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Liverpool M 22 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi CA River Plate, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Liverpool M, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 634 kodlu maçta; İddaa oynayanlar CA River Plate kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Liverpool M sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler.

CA River Plate önceki hafta El Tanque Sisley mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Liverpool M ise Plaza Colonia maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet alan CA River Plate, 15 gol attı ve 10 gol yedi.

Liverpool M, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Liverpool M 7 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.