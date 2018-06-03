Cabinteely - Athlone Town maçı öncesi rakamlar

İrlanda 1.Lig maçında Cabinteely ile Athlone Town, 04 Haziran 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Cabinteely 15 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Athlone Town 2 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Cabinteely, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Athlone Town, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 411 kodlu maçı oynayanlar; Cabinteely galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Athlone Town galibiyet oranı 0.00.

Cabinteely son haftadaki Drogheda United müsabasında 2-0 yenildi.

Athlone Town, Finn Harps karşılaşmaında 4-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Cabinteely, 8 gol attı ve 6 gol yedi.

Athlone Town ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Athlone Town, 2 gol atarken 36 gol yedi.