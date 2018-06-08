Cabinteely - Longford Town maçı ne zaman?

Cabinteely ve Longford Town, 08 Haziran 2018 Cuma günü İrlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. 18 puanlı Cabinteely 7. sırada bulunuyor, Longford Town 26 puana sahip ve 4. sırada. Cabinteely, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Longford Town son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 165 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cabinteely kazanırsa 3.10, beraberlik çıkarsa 3.00, Longford Town sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler.

Cabinteely son haftadaki Shelbourne müsabasında 3-1 yenildi.

Longford Town ise Wexford Youths karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Cabinteely, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Cabinteely, kendi sahasında 12 gol attı, 6 gol yedi.

Longford Town, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Longford Town, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.