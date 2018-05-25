Cabinteely - Univ College Dublin maçı öncesi rakamlar

Cabinteely ve Univ College Dublin, 25 Mayıs 2018 Cuma günü İrlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi Cabinteely 12 puanla 8. sırada, Univ College Dublin 29 puanla 1. sırada bulunuyor. Cabinteely son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Univ College Dublin son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 118 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cabinteely kazanırsa 4.30, beraberlik çıkarsa 3.30, Univ College Dublin sahadan galip ayrılırsa 1.50 oranını elde edecekler.

Cabinteely son hafta oynanan Univ College Dublin maçında 3-1 kazandı.

Univ College Dublin ise Cabinteely karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Cabinteely, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 6 gol yedi.

Univ College Dublin ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Univ College Dublin, 16 gol atarken 6 gol yedi.