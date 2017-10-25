Her yıl düzenli olarak kutlanan ve günümüze kadar uzanan Cadılar Bayramı için bekleyiş sürüyor. Batılı ülkelerde çeşitli etkinliklerle ve korkunç kostümler giyilerek kutlanan Cadılar Bayramı'na sayılı günler kaldı. Peki Cadılar Bayramı ne zaman? Cadılar Bayramı'nda neler yapılır? Cadılar Bayramı kostümleri nelerdir? İşte detaylar...

CADILAR BAYRAMI NEDİR?

Pagan ve Hristiyan köklerine dayanan Cadılar Bayramı, günümüze kadar gelen ve her yıl kutlanan bir özel gündür. Günümüzde seküler bir kutlama hali alan Cadılar Bayramı, genelde korkunç kostümler giyilerek, eğlenceli partiler yapılarak ve kapı kapı dolaşarak şeker toplanarak geçirilen bir bayramdır.

Belli başlı Batılı ve Hristiyan nüfusun yoğun olduğu ülkelerde kutlanan Cadılar Bayramı, Amerika'da oldukça büyük ve görkemli bir festival şeklinde kutlanmaktadır. Cadılar Bayramı'nın simgesi ise oyulmuş ve içinde ışıklandırma olan balkabağıdır.

CADILAR BAYRAMI NE ZAMAN?

Batılı ülkelerde "Halloween" olarak adlandırılan Cadılar Bayramı, her yıl 31 Ekim'de kutlanmaktadır. Cadılar Bayramı'nda korkunç kostümler giyilir ve düzenlenen etkinliklere katılım sağlanır. Aynı zamanda maskeli balolar, korku film izleme seansları ve perili ya da gizemli olduğuna inanılan evlere geziler düzenlemektedir.

Cadılar Bayramı'nda çocuklar ise kostümleriyle birlikte kapı kapı dolaşarak şekerleme ve harçlık toplamaktadır. Günümüze kadar uzanan Cadılar Bayramı geleneği, Amerika Birleşik Devletleri'nde görkemli ve büyük bir festival olarak kutlanmaktadır.

CADILAR BAYRAMI KOSTÜMLERİ

Chicago'da erken başlayan Cadılar Bayramı kutlamalarında, giyilen kostümler şimdiden büyük ilgi görmeye başladı. İşte Chicago'da başlayan Cadılar Bayramı kutlamalarından dikkat çekici kostümler...

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