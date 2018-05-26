Cadiz - Tenerife maçı istatistikleri

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Cadiz, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Tenerife takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:30. Cadiz 63 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Tenerife 57 puanda ve 11. sırada. Cadiz, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Tenerife, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 320. İddaa'da Cadiz kazanır 1.40, berabere biter 3.50, Tenerife kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Cadiz son hafta oynanan Tenerife maçında 1-0 yenildi.

Tenerife ise Cadiz maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 9 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Cadiz, 24 gol attı ve 9 gol yedi.

Tenerife, dış sahada 4 galibiyet, 5 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Tenerife 19 kez gol sevinci yaşadı, 32 kez topu ağlarında gördü.