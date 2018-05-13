Cadiz - Zaragoza rakamlar

İspanya 2.Lig maçında Cadiz ile Zaragoza, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:00. 60 puanlı Cadiz 8. sırada bulunuyor, Zaragoza 62 puana sahip ve 4. sırada. Cadiz, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Zaragoza, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 625 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cadiz kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.60, Zaragoza sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Cadiz son haftadaki Sevilla II müsabasında 4-1 kazandı.

Zaragoza ise Rayo Vallecano karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Cadiz, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 9 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Cadiz, kendi sahasında 22 gol attı, 9 gol yedi.

Zaragoza, dış sahada 7 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Zaragoza 24 kez gol sevinci yaşadı, 25 kez topu ağlarında gördü.