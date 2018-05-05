Caen - Monaco maçı rakamları

Fransa Ligue 1 maçında Caen ile Monaco, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. Maç öncesi Caen 37 puanla 15. sırada, Monaco 71 puanla 3. sırada bulunuyor. Caen, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Monaco son 5 mücadelede 6 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 143. İddaa'da Caen kazanır 3.50, berabere biter 3.10, Monaco kazanır 1.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Caen önceki hafta Paris S.G. mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Monaco ise Rennes maçında 2-3 kazandı.

Caen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Caen, kendi sahasında 16 gol attı, 17 gol yedi.

Monaco ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Monaco, 33 gol atarken 27 gol yedi.