Caen - Paris S.G. sahaya çıkıyor

Fransa Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Caen, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Paris S.G. takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. Caen 37 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Paris S.G. 92 puanda ve 1. sırada. Caen, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Paris S.G., geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 295 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Caen kazanırsa 3.75, beraberlik çıkarsa 3.50, Paris S.G. sahadan galip ayrılırsa 1.55 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Caen son hafta oynanan Paris S.G. maçında 1-3 yenildi.

Paris S.G. ise Caen karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Caen, evinde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 19 gol yedi.

Paris S.G. ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 12 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Paris S.G., 38 gol atarken 14 gol yedi.