Caen - Toulouse sahaya çıkıyor

Fransa Ligue 1 maçında Caen ile Toulouse, 25 Nisan 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:45. Maç öncesi Caen 36 puanla 15. sırada, Toulouse 33 puanla 17. sırada bulunuyor. Caen son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Toulouse son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 484 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Caen kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.60, Toulouse sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Caen son haftadaki Monaco müsabasında 2-1 yenildi.

Toulouse ise Dijon maçında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Caen, 16 gol attı ve 17 gol yedi.

Toulouse ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Toulouse, 12 gol atarken 27 gol yedi.