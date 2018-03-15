HT Magazin'de yer alan habere göre, gişeyle ilgili bir sıkıntısı olmadığını belirten ünlü yönetmen, “Beklentim kalp, seyirci sayısı değil” diye konuştu.



Filmin yıldızları Altınbilek ve Akyürek ise filmde cesur sevişme sahneleri olduğu haberlerini yalanladı.

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