HT Magazin'de yer alan habere göre, galaya aralarında Melis Birkan, Bestemsu Özdemir ve Fadik Sevin Atasoy’un da bulunduğu çok sayıda oyuncu katıldı.



‘HAZİRANDA GÜNEY AMERİKA’DA’



Çağan Irmak, “Alışılmış bir Çağan Irmak filmi olmasa da umut dolu bir film yaptık” derken, Engin Akyürek “Değişik ve heyecan dolu bir işe imza attık. İnşallah haziran ayında filmimiz Güney Amerika ülkelerinde de vizyona girecek” diye konuştu.

‘Çocuklar Sana Emanet’ bugün vizyona giriyor.