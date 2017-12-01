Fox TV'de yayınlanan Bizim Hikaye dizisinin jenerik müziğini seslendiren şarkıcı Çağatay Akman, dün akşam ekrana gelen 12. bölüme konuk oldu. Peki Çağatay Akman kimdir? Çağatay Akman kaç yaşında?

ÇAĞATAY AKMAN KİMDİR?

Çağatay Akman, 31 Temmuz 1998 tarihinde doğdu. Müzik kariyerine ilk single parçası olan "Gece Gölgenin Rahatına Bak" ile adım atan Akman, kısa sürede YouTube üzerinde fazla tıklanma aldı ve günümüzde "Gece Gölgenin Rahatına Bak" şarkısı 243 milyon izlenme sayısına sahiptir.

Çağatay Akman, daha sonrasında "Sensin Benim En Derin Kuyum" parçasını piyasaya sürmüştür. YouTube'da günümüzde 75 milyon tıklanması bulunan bu parça ile de ününü arttıran Akman, Fox TV'de yayınlanmaya başlayan Bizim Hikaye dizisinin "Bizim Hikaye" adlı jenerik müziğini yapmıştır.

Dün akşam yayınlanan Bizim Hikaye dizisinin 12. bölümüne konuk olan Çağatay Akman, oyunculuğuyla da sosyal medya üzerinden takipçilerinden olumlu tepkiler almıştır.

Çağatay Akman

Çağatay Akman kimdir?

Çağatay Akman kaç yaşında?