İHA'nın haberine göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Okullar Ligi’nin 4’ncü sezonu nedeniyle 15 Mayıs Salı (bugün) düzenlenecek Kapanış ve Ödül Töreninde gerçekleştirilmesi planlanan Çağatay Akman konseri, İsrail’in Kudüs’teki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için ilan edilen üç gün süreli ulusal yas nedeniyle iptal edildi.

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