Çağatay Ulusoy ile sevgilisi Duygu Sarışın, Ege'de stres atıyor!

Çağatay Ulusoy ile oyuncu sevgilisi Duygu Sarışın, Ulusoy’un teknesiyle Marmaris koylarını gezmeye devam ediyor. Sarışın tekne demirledikçe kendini serin sulara bırakırken, Ulusoy dalgıç kıyafetini giyip sualtını keşfe çıkıyor