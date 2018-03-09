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Şehir kargaşasından uzaklaşıp doğayla iç içe olmak isteyen oyuncu, Cansit Villaları’ndan kendisine lüks bir villa kiraladı. Havuzlu 4 katlı olup 600 metre kare büyüklüğündeki ev için yakışıklı oyuncu, aylık 16 bin TL kira ödeyecek.