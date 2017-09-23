Atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasında 19 yaşındaki Çağdaş İrfan Yıldırım, 'Kur'an-ı Kerim'de hangisi üzerine yemin edilmemişti?' sorusundan geri çekildi. Peki, Çağdaş İrfan Yıldırım kimdir? İşte Çağdaş İrfan Yıldırım hakkında merak edilenler...

ÇAĞDAŞ İRFAN YILDIRIM KİMDİR?

Çağdaş İrfan Yıldırım, 1998 tarihinde dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi son sınıf öğrencisi olan Yıldırım, Paris-Sorbonne'da Hukuk okumayı düşünüyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına eğitimine katkı sağlaması için katılan Çağdaş İrfan Yıldırım, yarışmanın sezon finalinde 11 soruya doğru yanıt vererek 1 milyonluk soruya kalmıştı. Yarışmanın yeni sezon '1 milyon özel' bölümünde 1 milyonluk sorudan geri çekildi. Yıldırım, yarışmadan kazandığı parayı eğitimine harcayacağını belirtti.

Çağdaş İrfan Yıldırım, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki "Kur'an-ı Kerim'de hangisi üzerine yemin edilmemişti?" milyonluk sorudan geri çekilerek baraj ödülü olan 250 bin TL'yi alarak yarışmaya veda etti.