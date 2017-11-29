Çağdaş sanatın önemli isimlerinden biri olan Çinli sanatçı Ai Weiwei ve Sri Lankalı Cecil Balmond'ın etkinlik için özel olarak tasarladığı enstalasyonlar, Amsterdam Işık Festivali'nde yer alacak.

DHA'nın haberine göre, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Perşembe günü başlayacak olan festival kapsamında, kentin çeşitli yerlerinde sanatçıların hazırladıkları orijinal enstalasyonlar boy gösterecek.

Bu yılki teması "varoluş" olarak belirlenen festival kapsamında ziyaretçiler karada ve suda olmak üzere iki şekilde sergilenen yapıtları, yürüyerek veya kanalda tekne turlarına çıkarak görebilecek.

Ai Weiwei'nin "thinline" adlı yapıtı da, 21 sanat yapıtını barındıran ve 21 Ocak'ta son bulacak olan festivalin su sergisinde sergilenecek.

Ai Weiwei'nin yaklaşık altı buçuk kilometrelik enstalasyonu, kentin içinden geçen bir sınırı temsil ederken, Cecil Baymond'un "infinita" ismindeki yapıtı geometrik bir şekil olarak su üzerinde yer alacak.

Baymond'un enstalasyonu suda yüzen çatlamış bir piramidi simgelerken, insan varoluşunun özünü ve yüzeyin altında bulunanları yansıtmayı hedefliyor.

Sergide yer alacak olan 15 enstalasyonun arasında sanatçı AlexP'nin dairesel bir çerçeve üzerinde 567 led ışığından oluşan yapıtının yanında, sanatçı Reanna Niceforo ve fotoğrafçı Phil Sutherland, ziyaretçileri bir fotoğraf kabinine davet ederek ışık ve projeksiyonun etkilerini inceleyecek ve katılımcılara enteraktif bir deneyim sunacak.