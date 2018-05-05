Makaron'un haberin göre, Çağla Şıkel, bir anda patlayan flaşlarla karşısında şaşkınlık yaşadı. Koyu bir sohbete dalan ve kendisini görüntüleyen gazetecilere “Kolay gelsin” diyen Şıkel, “Arkadaşlar biraz acelemiz var, başka zaman konuşuruz” diye açıklama yaptı.



