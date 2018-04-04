Cadde'nin haberine göre, güne erken başlayan, sporunu yapan ve sonrasında işleriyle ilgilenen Çağla Şıkel, bu kadar yoğun gündemine rağmen çocuklarıyla vakit geçirmekten vazgeçmiyor.

Yoğun tempoda geçen gününe rağmen eğlence merkezinde çocuklarıyla yakından ilgilenen sunucu, Uzay ve Kuzey'le oyun oynamayı da ihmal etmedi.