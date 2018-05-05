HT Magazin'de yer alan habere göre, Paris Hiltın, Çağla Şıkel, Deniz Akkaya, Demet Şener ve Özge Ulusoy gibi ünlü mankenlerle yürüyecek. Koreografiyi Öner Evez hazırlayacak.

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