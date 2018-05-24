HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'un haberine göre, "Çağla'yla tekrar olmaz" açıklamasına yanıt veren Çağla Şıkel, Altuğ için “Hiç ilgilenmiyorum, ilgi alanımda değil” dedi.

Kolundaki bandajla dikkat çeken Çağla Şıkel, vitaminsiz kaldığı için serum aldığını belirtti.



Geçtiğimiz günlerde yeniden anne olmak istediğini belirten Şıkel, evleneceği insanda aradığı kriterleri “Evleneceğim adamın benden daha güçlü olması lazım. Ben bu yaştan sonra artık işinde başarılı, disiplinli ve duruşuna aşık olabilirim" şeklinde sıralamıştı.

Emre Altuğ, Çağla Şıkel’in “Bir kez daha evlenirsem, tekrar Emre’yle dünyaevine girerim” sözleriyle ilgili, “Kafamda evlilik yok. Bir çocuğum daha olsun istiyordum ama şimdi düşünmüyorum. İki çocuğum var, onlar bana yetiyor” açıklamasını yapmıştı.