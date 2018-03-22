İki çocuk annesi Çağla Şıkel, yeniden bebek sahibi olmak istediğini söyledi. Makaron'dan Umut Ünver'in haberine göre, Şıkel, "Dört çocuğum olmasını isterdim, güzel olurdu. Ama sizden ricam ne olur bunları gidip Emre’ye (Altuğ) söylemeyin. . ‘Niye böyle şeyler söylüyorsun’ diyor. Adam haklı. Sonuçta çocuklarımın babası o."

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ 3 yıl önce boşanmıştı.