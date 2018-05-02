Cadde'nin haberine göre, podyum ve çekimler dışında kalan tüm vaktini oğullarına ayırdığını belirten Çağla Şıkel, ‘magazin programı sunmaya devam ediyorum. Sosyal medya kanalım da çok iyi gidiyor. En büyük mutluluğum ise çocuklarımla birlikte olmak" dedi.

Çağla Şıkel ve çocukları, gün boyunca eğlenceli dakikalar geçirdi.