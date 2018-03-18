"MADDİ BİR ZARAR YOK"

Sözcü'nün haberine göre, Çağla Şıkel, “Fazla bir maddi zararım yok. Fakat çocuklar çok korkunca güvenlik konusunu biraz abarttım” diye konuştu.

Çağla Şıkel büyük bir şok yaşamıştı. Ünlü mankenin evine hırsız girmişti. Hırsızın bir odanın camını kırarak eve girdiğini söyleyen Çağla Şıkel, "Malın önemi yok, her yere sensör koydurdum" demişti.