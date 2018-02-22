Cadde'nin haberine göre, yoğun bir tempoda çalıştığını belirten Çağla Şıkel, Parle'de bir toplantıya geldiğini söyledi.

Ünlü manken, Youtube kanalına ilişkin, "Kanalımız gayet iyi gidiyor. "Her şey yolunda. Konsept olarak herşeyi barındırdığımız için, sağolsunlar izleyicilerimizden aldığımız tepkiler çok olumlu. Çekimler gayet keyifli oluyor. Bildiklerimi izleyicilerimize aktarmak, onlara faydalı olabilmek ayrıca beni mutlu ediyor" açıklamasında bulundu.