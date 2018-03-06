Çağla Şıkel, podyumda yürüdüğü sırada talihsiz bir an yaşadı. Ayağı kayan Şıkel, yere kapaklandı. Ünlü manken o anları sosyal medya hesabından, "İtiraf edin bence iyi patinaj çekiyorum. Nazar diyelim" notu ile paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde bir defilede baş manken olarak podyuma çıkan 39 yaşındaki Şıkel, “Keşke Victoria’s Secret defilesinde podyuma çıkabilseydim. Ama bunun için hiç çabalamadım. Yoksa şimdi Gigi Hadid’le aynı podyumda yürüyebilirdim.” demişti.