Çağla Şikel, katıldığı nefes terapisi çıkışı, zayıflığıyla ilgili çıkan haberlerden dert yandı: “Geçenlerde zayıflıktan ölüyor haberleri çıktı, arkadaşlarım aradı ‘İyi misin?’ diye. Benim genetiğim böyle. ‘Kaburgaların sayılıyor’ diyorlar, ne yapabilirim, kaburgalarımı mı kırdırayım?”

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