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Şıkel şöyle konuştu: Özge’nin yanımda olması çok iyi geldi. Bana 'çok heyecanlısın, beni de geriyorsun' dedi. Benden önce podyuma çıktı. Yürüyüşü bitirdiğinde elleri buz kesmiş, titriyordu.