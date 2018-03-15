Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, bir kozmetik firmasıyla sadece dergi çalışması için anlaşma imzaladı. Ancak firma görüntüleri reklamlarında kullanınca Şıkel, savcılığa başvurarak şikayetçi oldu.



Sabah'ın haberine göre; 39 yaşındaki manken, şerh koydurduğu maddeye uymayarak görüntüleri izinsiz şekilde reklam malzemesi yaptığını iddia ettiği firmadan, bu görüntüleri sosyal medyada yayınlanmamasını ve reklam yapılmamasını istedi.

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