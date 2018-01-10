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*Her şey bitti dediğiniz bir dönem oldu mu? Ünlü insanlar pozitif yorum aldığı kadar negatif yorumlar da alıyorlar. Bu durumda sizi ne ayakta tutuyor?

Normal insanlardan hiçbir farkımız yok. normal insanların hayatında yaşadığı dönemsel düşüşler, kalkışlar, mutluluklar, üzüntüler, sıkıntılar, zorluklar hepimizin hayatı iin geçerli. Şunu söyleyebilirim ki, sizin bilemediğiniz görmediğiniz tarafta aslında bizim hayatımız çok daha zor. Baktığında bazen her şey şahaneymiş gibi görünebilir. Böyle görünmek durumunda. Ben oturup sıkıldığımda 'Çağla hanım neyiniz var bugün' diye soran biri olmuyor. O derdimizi kendi içimizde yaşıyoruz. Bunların hiçbirinden haberiniz olmadığı için hep güzel anlar var sanıyorsunuz.