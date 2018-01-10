Son dönemde YouTube kanalı ile gündemde olan Çağla Şıkel, kamera karşısına geçti ve hayranlarından gelen soruları samimiyetle yanıtladı.
*Her şey bitti dediğiniz bir dönem oldu mu? Ünlü insanlar pozitif yorum aldığı kadar negatif yorumlar da alıyorlar. Bu durumda sizi ne ayakta tutuyor?
Normal insanlardan hiçbir farkımız yok. normal insanların hayatında yaşadığı dönemsel düşüşler, kalkışlar, mutluluklar, üzüntüler, sıkıntılar, zorluklar hepimizin hayatı iin geçerli. Şunu söyleyebilirim ki, sizin bilemediğiniz görmediğiniz tarafta aslında bizim hayatımız çok daha zor. Baktığında bazen her şey şahaneymiş gibi görünebilir. Böyle görünmek durumunda. Ben oturup sıkıldığımda 'Çağla hanım neyiniz var bugün' diye soran biri olmuyor. O derdimizi kendi içimizde yaşıyoruz. Bunların hiçbirinden haberiniz olmadığı için hep güzel anlar var sanıyorsunuz.
* AVM'de gezerken, çocuklarla oynarken, iş esnasında görüyorsunuz.
- Moralim bozuk olsa senin ne haberin olacak? Yada gerçekten depresyondaysam ne haberiniz olacak? Tabii ki bilmeyeceksiniz. Ama şükürler olsun ki, hayatım boyunca çok depresyona girdiğim, çok çok moralimin bozuk olduğu, çok düşük olduğum anlar olabiliyor tabii ki ama dönemler hiç olmadı. Babamı kaybettiğim dönem çok üzüldüğüm, hayatımda en ağır olan belki de en çok zorlandığım dönemdi. onun dışında da çok fazla o kanala girmedim. Başka yerlere girmeye çalıştım. Dikkatimi dağıttım. bir de benim hayat görüşüm o. Sağlıklıysam, ayaklarım yere basıyorsa, çalışıyorsam, sevdiklerimin, çocuklarımın sağlığı yerindeyse benim için bu dünyada hakikaten beni üzecek şey çok çok zor.
* Türkiye'de en güzel bulduğun ünlü kim?
Çok uzun yıllardır Hülya Avşar'ı beğeniyorum. Bensu Soral, son dönemde gördüğümde içimi açan bir kadın. İnanılmaz beğeniyorum. Burcu Esmersoy yine aynı şekilde. Kumral sarışına dönmüş, renkli gözlü en beğendiğim kadınlar arasında.
* Bir kızın olsa adı ne olurdu?
- Ortaokul çağlarında kız çocuklarına çok özenirdim. Büyüyünce bir kızım olsun adı da Tuana olsun derdim. Şuanda hala aynı şeyi mi düşünüyorum bilmiyorum. Mesela Çisel de çok güzel bir isim. Bir kızım olursa adını Tuana koyar mıyım, bilmiyorum...
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