Sözcü'nün haberine göre, ünlü kadınların son zamanlarda kafe açarak ya da makyaj ürünü çıkartarak ticarete atılması hakkındaki düşünceleri sorulunca Şıkel, ” Kafe açmayı hiç düşünmedim ama ben daha çok tekstile yönelik bir şeyler yapmak istiyorum. Marka çıkarmayı düşünüyorum. Hatta sizin de tanıdığını bir iki isimle görüşme halindeyim. Hakan Akkaya'nın da defile dönemi bitsin… Sonrasında bir iş birliğimiz olacak” açıklamasında bulundu.

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