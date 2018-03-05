39 yaşındaki manken Çağla Şıkel “Doğurmak, üçüncü kez anne olmak istiyorum. Çocuklara zaafım var” dedi. Çağla Şıkel’in Ocak 2015’te boşandığı popçu Emre Altuğ’dan Kuzey ve Uzay adlı 2 oğlu var.

Sürpriz bir kararla boşanan ikili geçen gün oğullarının doğum gününde bir araya geldi... Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, Uzay için sürpriz doğum günü partisi organize etti. Çift boşanmış olmasına rağmen çocukları için sık sık bir araya geliyor.

Çağla Şıkel'in "Doğurmak, üçüncü kez anne olmak istiyorum. Çocuklara zaafım var” sözleri ufukta barışma mı var? sorusunu akıllara getirdi.