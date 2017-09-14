Çağla Yozgatlı yeni yaşına oyuncu dostlarıyla girdi

AY Yapım’ın oyuncu menajeri Çağla Yozgatlı, 41’inci yaşına dostlarıyla girdi.

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, Yozgatlı’nın Arnavutköy'deki doğum günü partisine aralarında Burcu Biricik, Kaan Urgancıoğlu, Kerem Kupacı, Onur Tuna ve Celil Nalçakan’ın da bulunduğu pek çok oyuncu katıldı. Eğlenceli kutlama, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Çağla Yozgatlı