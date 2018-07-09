Ajansspor'un haberine göre: Madrid temsilcisi, Godin ya da Savic'in takımdan ayrılması durumunda Çağlar'ı transfer edecek. Arsenal'la anlaştığı iddia edilen Çağlar'da Atletico'da oynamayı istiyor. İspanya'nın üçüncü büyük kulübünde oynamanın, üstelik Diego Pablo Simeone gibi bir büyük teknik direktörle çalışmanın kendisini çok daha ileri götüreceğini düşünen Çağlar, bu sebeplerden ötürü önceliği Atletico Madrid'e veriyor.



BONSERVİS BEDELİ 25-30 MİLYON EURO





Freiburg, sözleşmesi devam eden Çağlar için 25-30 milyon Euro arasında bir transfer bedeli talep ediyor.



Kadrosunda Gimenez, Godin, Savic, Lucas gibi stopeler bulunan Atletico, Juvetus'un ilgilendiği Godin ya da İngiliz takımlarının gündemindeki Savic'in ayrılması durumuda Çağlar için harekete geçecek.