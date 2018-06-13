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Bir takipçisinin "Kadın olsan, kendinde hangi özelliği severdin?" sorusu üzerine şaşkınlık yaşayan yakışıklı oyuncu, "Kadın olsaydım lezbiyen olurdum muhtemelen. Çünkü erkeklerde ne buluyorsunuz anlamıyorum" şeklinde esprili bir cevap verdi.