Çağlar Ertuğrul, bu akşam ekrana gelecek olan Beyaz Show'un konukları arasında yer alıyor. Dağ filmlerinde 'Oğuz' karakterini canlandıran ve izleyiciden büyük beğeni kazanan Çağlar Ertuğrul, günümüzde Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Yağız Egemen karakterini canlandırıyor. Peki Çağlar Ertuğrul kimdir? Çağlar Ertuğrul kaç yaşında?

ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR?

Çağlar Ertuğrul, 5 Kasım 1987 tarihinde (31 yaşında) İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi. 2005 yılında Bornova Lisesi'nden mezun olduktan sonra 2011 yılında Koç Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi ve üniversitede ilk kez tiyatro ile tanıştı.

Romeolar ve Julietler adlı bir tiyatro oyununda 13 Nisan 2009 tarihinde sahne aldı ve ardından çeşitli oyunlarda boy göstermeye başladı. Kendisine ait bir YouTube kanalında videolar paylaşan Çağlar Ertuğrul, 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönettiği Dağ adlı sinema filminde başrol oynadı. Ayrıca filmin ikincisi olan Dağ 2 filminde de 2016 yılında rol aldı.

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