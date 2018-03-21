'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisinde 'Yağız' karakterini canlandıran Çağlar Ertuğrul, sevgilisi ile Etiler'de objektiflere takıldı.

Çağlar Ertuğrul'un adı daha önce dizideki rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile dedikodulara karışmıştı. Ancak taraflar, aşk iddialarını yalanlamıştı.

Posta Gazetesi'nin haberine göre; Çağlar Ertuğrul, önceki gün sevgilisi ile Etiler'de görüntülendi. Sevgililer beraber kahvaltı yaptı. Objektifleri fark eden Ertuğrul hiç telaşlanmadı. Kız arkadaşı ise donup kaldı.

Yakışıklı oyuncunun sevgilisi; 'Fazilet Hanım ve Kızları'nda kostüm asistanı olan Kayla Manukyan.