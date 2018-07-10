Çağlar Şahin Akbaba kimdir? Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile anlaştıklarını açıkladı. Peki, Çağlar Şahin Akbaba kimdir? Çağlar Şahin Akbaba kaç yaşında ve nereli? İşte Çağlar Şahin Akbaba'nın hayat hikayesi...

ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Çağlar Şahin Akbaba 17 Mart 1995 tarihinde İzmir'in Konak ilçesinde dünyaya geldi. 2006-2012 yılları arasında Bucaspor'un altyapısında yetişmiştir. 2012-2015 yıllarında Bucaspor'da profesyonel kariyerine adım atan oyuncu, 2013-14 sezonunda A2 forması ile 11 maça çıktı. 2014-15 sezonunda ise Bucaspor U21 forması ile sadece 1 maçta forma giydi. 2013'te A takıma yükselen Çağlar Şahin Akbaba 2013-14 sezonunda 3 maça çıkmıştır. 2014-15 sezonunda sadece 2 maça çıkan Akbaba, yaptığı kurtarışlar ile adından söz ettirmiştir.

2015-17 sezonunda Elazığspor'a kiralık olarak giden Akbaba, 2017'de Karabükspor'da forma giymiştir.