Çağlar Söyüncü: ''Eskişehir halkına teşekkür ediyoruz''

Milli takımın genç stoperi Çağlar Söyüncü, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

''BÜLENT KORKMAZ'A BENZETİLMEK GURUR VERİCİ''

Bundesliga ekiplerinden SC Freiburg forması terleten Çağlar Söyüncü, Galatasaray'ın efsane oyuncusu Bülent Korkmaz'a benzetilmenin kendisi için gurur ve onur verici olduğunu kaydetti.

Galatasaray kaptanının unutulmaz zaferler yaşattığını aktaran Söyüncü, "Galatasaray benim için mutluluk verici. Eskişehir'de ikinci maçımıza çıkıyoruz. Bizim futbolumuz ve izlemeye gelenlere için güzel maçtı. İnşallah ikinci İzlanda maçımızı da kazanıp, 2018 Dünya Kupası'ndaki yolumuza davet etmek istiyoruz. 2 maçımızdan 6 puan alıp beklemeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.



''HOCANIN TRİBÜNDE OLMASI BİZİ ETKİLEMEZ''

'Teknik Direktör Lucescu'nun yedek kulübesinde olmaması sizi etkiler mi?' sorusuna Söyüncü, "Tabii oyunculara göre değişir. Beni çok etkileyeceğini sanmıyorum. Çünkü hocamız sürekli taktiğini veriyor. Etkilenen oyuncu olur mu bilemiyorum ama benim için sahada top oynuyoruz. Hocamız orada ya da tribünde benim için fark etmiyor" diye cevapladı.

"BÜYÜK ONUR OLUR''

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda yer alma ihtimalinin sorulduğu Söyüncü şu açıklamayı yaptı:

"Bizim için çok büyük bir onur olur. Ülkemizi dünya kupasında temsil etmek. Bunun için çok uğraşıyoruz. Onlarla sohbet ettiğimizde yaşadıklarını heyecanla dinliyoruz. İnşallah hedefe ulaşırız."

Çağlar Söyüncü

Bülent Korkmaz

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Eskişehir'de Hırvatistan'ı yendiklerini hatırlatan Söyüncü, "Eşkişehir'de halkına teşekkür ederim. Bizleri 90 dakika destekliyorlar. Biz de bundan mutluyuz. Taraftarımızı arkamızda hissedince daha iyi oynamaya çalışıyoruz. İyi bir birliktelik oluyor galibiyetler almaya devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.