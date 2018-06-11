2016-17 seoznundan bu yana Bundesliga'da Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü, kariyerinde bir basamak daha tırmanmak üzere. İngiltere'de yayın yapan The Sun gazetesi, Freiburg'la etkileyici bir performans sergileyen Çağlar'ın Arsenal'e transferinin noktalanmak üzere olduğunu yazdı.

İki sezon önce Altınordu'dan 2,6 milyon Euro'ya Freiburg'a transfer olan milli futbolcunun 40 milyon Euro bonservis bedeliyle Arsenal'e transfer olması bekleniyor.

Çağlar Söyüncü'nün menajeri Mustafa Doğru da geçen gün yaptığı açıklamada genç yıldızın peşinde İngiliz kulüplerinin olduğunu ve Arsenal'in şef gözlemcisi Sven Mislintat'ın uzun yıllardır Çağlar'ı takip ettiğini doğrulamıştı.

Mislintat, Dortmund'da çalıştığı dönemde de Çağlar'ın peşindeydı. Onu ilk olarak Almanya'da takip etti. Görüşmeler oldu ama rakam üzerine anlaşma sağlanması gerekiyor. Ne olacağını göreceğiz" diyen Doğru, "Liverpool ile ilgili söyleyebileceğim tek şey, milli arada onu 4-5 Premier Lig kulübünün izlediği olur. Dört kulüp ile temasa geçtik, görüşmeler sürüyor" ifadelerini kullanmıştı.