Cagliari - Atalanta maçı istatistikleri

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. Cagliari, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Atalanta takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Cagliari 36 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Atalanta 60 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi Cagliari, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Atalanta son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 403 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cagliari kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 3.20, Atalanta sahadan galip ayrılırsa 1.95 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Cagliari önceki hafta Sassuolo mücadelesinde 4-3 kazandı.

Atalanta, Empoli karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Cagliari, evinde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 30 gol yedi.

Atalanta ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Atalanta, 27 gol atarken 20 gol yedi.