Cagliari'de Rastelli dönemi sona erdi

Serie A takımlarından Cagliari, teknik direktör Massimo Rastelli ile yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Rastelli'nin görevine son verildiği bildirildi. 48 yaşındaki teknik adamın Cagliari ile 2015-16 sezonunda Serie B'de şampiyonluk yaşadığı, geçen sezon da ligi 11. sırada bitirdiğinin hatırlatıldığı açıklamada, iki yıllık hizmetlerinden dolayı Rastelli'ye teşekkür edildi.

Napoli'nin namağlup liderliğini sürdürdüğü Serie A'da Cagliari, bu sezon teknik direktörünü görevden alan ilk kulüp oldu.

Ligde 6 puanla 14. sırada yer alan Cagliari, dokuzuncu hafta maçında deplasmanda Lazio ile karşılaşacak.