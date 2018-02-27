Bu sezon Serie A'da sadece 1 mağlubiyeti bulunan lider Napoli, Cagliari'nin konuğu oldu. Maçın ilk golü 29. dakikada Jose Callejon'dan geldi.

Konuk ekip ilk yarı bitmeden farkı 2'ye çıkardı. Skoru 2-0'a getiren gol Dries Mertens'ten geldi.

Napoli, ikinci yarıda da etkili oyununu devam ettirdi. Konuk ekio 61. dakikada kaptanı Marek Hamsik'le farkı 3'e çıkardı.

Dakikalar 72'ye geldiğinde penaltı kazanan Napoli'de topun başına Lorenzo Insigne geldi ve hata yapmayarak skoru 4-0'a getirdi.

Mücadelenin son anlarında konuk ekipte Mario Rui sahne aldı ve maçın sonucu 5-0 olarak belirledi. Napoli bu galibiyetle puanını 69'a yükseltti ve haftayı lider kapatmayı garantiledi. Cagliari ise 25 puanda kaldı.