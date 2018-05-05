Cagliari - Roma maçı rakamları

İtalya Serie A maçında Cagliari ile Roma, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. 33 puanlı Cagliari 16. sırada bulunuyor, Roma 70 puana sahip ve 3. sırada. Cagliari son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Roma, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 154 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cagliari kazanırsa 6.25, beraberlik çıkarsa 3.75, Roma sahadan galip ayrılırsa 1.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Cagliari son hafta oynanan Sassuolo maçında 4-3 kazandı.

Roma, Chievo karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet alan Cagliari, 17 gol attı ve 29 gol yedi.

Roma, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 10 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Roma, deplasmanda 28 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.