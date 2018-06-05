KAYYUM İHRAÇ ETMİŞTİ

HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, Arif Sağ ve Ali Haydar Timisi ile birlikte kayyum tarafından üyelikten ihraç edilen, genel kuruldaki oylamayla yeniden üyeliğe seçilen Cahit Berkay, zaferle çıktıkları seçim sonrası sessizliğini bozdu.



Sağ’ın yönetim kurulu ekibinde yer alan usta müzisyen şöyle konuştu:

‘HIRS ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY’

“Arif Sağ ile beni MESAM’ın üyeliğinden ihraç etmeleri onların aleyhine oldu. Biz yılların adamıyız. Bu ülkeye yüzlerce eser kazandırdım. Ama gelinen noktada derslerini aldılar, avuçlarını yaladılar. Hırs çok kötü bir şey” ifadelerini kullandı.

Arif Sağ başkanlığındaki, Cahit Berkay’ın da yer aldığı yönetim kurulu MESAM’daki görevine dün başladı.