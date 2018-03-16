HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, 2000’li yılların başında gerçek olaylardan uyarlanan hikâyelerle ekranda fırtınalar estiren ‘Gerçek Kesit’, sinema seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.



23 Mart’ta ‘Gerçek Kesit: Manyak’ adıyla vizyona girecek filmin yönetmenliğini Onur Ünlü üstlenirken, başrolünde Cahit Kaşıkçılar yer alıyor.



Filmin kadrosunda SHOW TV’nin fenomen dizisi ‘Çukur’da ‘Vartolu’ karakterini canlandırdan Erkan Kolçak Köstendil de bulunuyor.



‘BAŞARISI TESADÜF DEĞİL’



Filmde Köstendil’in de rol almasıyla ilgili konuşan Kaşıkçılar, “Erkan hem kardeşimiz hem de hemşerimiz. Ciddi bir hayran kitlesine sahip, oynadığı ‘Vartolu’ karakterinin hakkını fazlasıyla veriyor. O yüzden şu an baş tacı. Başarısı tesadüf değil. Filmimizde yer almayı kabul ederek bizi onurlandırdı” dedi.



Kaşıkçılar, kendi kariyeriyle ilgiliyse, “350 bölümü aşkın ‘Gerçek Kesit’ programı çektim. Yurtdışında yaşasaydım maddi olarak başka bir boyutta olurdum” diye konuştu.

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