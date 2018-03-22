HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, filmde rol alan yardımcı oyuncular Erkan Kolçak Köstengil ve Erkan Öner’in de hazır bulunduğu gösterimde Cahit Kaşıkçılar, “Filmi 5 günde çektik” diyerek şaşırttı.



Filmin ‘Gerçek Kesit’ dizisiyle aynı şartlarda çekilmesi için 5 günde tamamlandığı öğrenildi.

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