Çakar lambalı araçların artık geçiş üstünlüğü yok

'Çakar' adı verilen sistemde otomobillerin ön kısmına yerleştirilen mavi-kırmızı ışık yer alıyor.
İçişleri Bakanlığı, polis araçları hariç bütün çakarlı araçlara ilişkin önemli bir düzenlemeye imza attı. Bu kapsamda çakarlı araçların geçiş üstünlükleri iptal edildi.
Öte yandan gelişmeye göre konvoy haricinde hariç çakar yakmak da yasaklanıyor. Düzenlemeye göre hiçbir çakarlı araç görev kağıdı olmadan bu üstünlüğü kullanamayacak.
İçişleri Bakanlığı gönderdiği genelgelerle, bu tür araçlarla ilgili cezai işlem uygulanması talimatını yinelese de çakarlı araç sayısında artış yaşanıyordu.
Belli şartlarda kullanılabilen çakar adı verilen sistem için emniyet müdürlüklerinden özel izin alınması gerekiyordu.
Çakar lambayı usülsüz taktırdığı ve kullandığı tespit edilen sivil araçların sahiplerine, 192 TL para cezası kesilip araçlarının da belli bir süre trafikten men edilmesi gerekiyordu.
DENETİM ARTIRILMIŞTI
İçişleri Bakanlığı, Temmuz ayının sonunda 81 il valiliğine genelge göndererek, resmi plakalı araçlara yönelik denetimin artırılmasını, ayrıcalık tanınmadan kontrole tabii tutulmasını istedi. Genelgede, “Aracın görev emrinin olup olmadığı, nereye gideceği ve belirttiği güzergahta yer alıp almadığı” gibi soruların bulunduğu “Resmi Taşıt Denetleme Formu” düzenlenmesi zorunluluğu getirildi.
- çakar lamba
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Misafir 7 dakika öncesayın bakanım sağolun.00
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Misafir 39 dakika öncesivil polis araçlarının trafikteki ezeli üstünlüğü ne zaman bitecek?00
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Misafir 42 dakika önceçakar lambalı değil, diskotek lambalı araba.kırmızı mavi sarı beyaz turuncu renkli oldukları için diskotek lambalı araçlar diyeceksiniz00